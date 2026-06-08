S‑a constituit Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Sâmbătă, 6 iunie 2026, membrii aleși ai Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților s‑au întrunit la Centrul eparhial din Suceava pentru ședința de constituire a Adunării eparhiale.

Întâlnirea a început cu rugăciune, în Paraclisul Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. A fost săvârșită slujba de Te Deum sub protia Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic și a membrilor adunării, a clericilor Administrației eparhiale, consilieri și inspectori.

A urmat ședința de constituire a Adunării eparhiale în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului eparhial Suceava, în cadrul căreia Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, în calitate de președinte, a adresat un cuvânt de bun‑venit celor prezenți.

Au urmat etapele prevăzute de regulament pentru constituirea noului for deliberativ. După apelul nominal și verificarea mandatelor, membrii au fost organizați în două secțiuni de validare. Constatându‑se legalitatea tuturor mandatelor, Adunarea eparhială a fost declarată legal constituită și capabilă să adopte hotărâri pentru legislatura 2026–2030. În continuare, au fost prezentate listele membrilor titulari și onorifici și au fost constituite cele cinci comisii permanente de lucru: administrativ‑bisericească, culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, social‑filantropică, respectiv organizatorică, juridică și de validare. Aceste structuri vor avea rolul de a analiza și susține proiectele și inițiativele eparhiei în domeniile lor de competență.

Un moment important al ședinței l‑a reprezentat desemnarea reprezentanților Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în Adunarea Națională Bisericească. În urma votului exprimat de membrii Adunării eparhiale, au fost aleși pr. Adrian Duțuc, Costică Ghiață și Florin Constantin Poenari. Totodată, s‑a procedat la alegerea membrilor Consiliului eparhial, ai Consistoriului eparhial și ai Consistoriului monahal, precum și la desemnarea clericilor care urmează să fie propuși spre aprobarea Sinodului mitropolitan pentru organismele consistoriale mitropolitane.

În partea a doua a întâlnirii, mai mulți membri ai Adunării eparhiale au luat cuvântul.

În încheiere, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a dat citire „Decalogului deputaților eparhiali”, text care oferă repere concrete pentru activitatea membrilor Adunării eparhiale. Prin cele zece îndemnuri, ierarhul a reafirmat importanța mărturisirii credinței prin faptă, a susținerii proiectelor Bisericii, a apărării valorilor Ortodoxiei și a implicării responsabile în viața comunității. Nu în ultimul rând, Înaltpreasfinția Sa a adus mulțumiri celor care au acceptat să se înroleze în garda de onoare a Bisericii, exprimându‑și convingerea că împreună vor realiza lucruri mari cu mijloace mici în condiții grele.