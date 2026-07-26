Sărbătoare în satul clujean Huta

Un sobor de șapte ierarhi, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat sâmbătă, 25 iulie, în mijlocul credincioșilor din localitatea Huta, comuna Chiuiești, județul Cluj, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale și al întâlnirii fiilor satului.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei; Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Samuel Bistriţeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei (fiu al satului Huta), au săvârșit slujba de sfințire a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, edificată între anii 1970 și 1974. Restaurat și înfrumusețat în ultimii șapte ani, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie.

Cei șapte ierarhi, alături de soborul clericilor prezenți, au săvârşit Sfânta Liturghie. Preasfințitul Părinte Andrei al Covasnei și Harghitei a rostit un cuvânt de învățătură despre bunătatea izvorâtă din dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, arătând că adevărata bogăție a omului este inima sa. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni.

Mitropolitul Clujului l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Ioan Emanuel Ani, pentru Parohia Unguraș din Protopopiatul Dej, iar pe teologul Sebastian Felician Bedecean l‑a hirotonit întru diacon. Acesta urmează a fi hirotonit preot pe seama Parohiei Hălmăsău din Protopopiatul Beclean.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu - fiu al satului și întâiul Episcop al Eparhiei Devei și Hunedoarei (2009‑2021), pentru mama vrednicului de pomenire episcop, Maria Georgiu, la împlinirea a șapte ani de la trecerea la Domnul, pentru ctitorii bisericii și pentru toți credincioșii din localitate trecuți la Domnul.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a evocat personalitatea vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu și i‑a îndemnat pe cei prezenți să privească viața ca pe o pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Mitropolitul Andrei a oferit distincţii preotului paroh Cosmin‑Ioan Boga şi vicarului eparhial onorific al Episcopiei Devei și Hunedoarei, arhimandritul Andrei Coroian (fiu al satului). Au mai primit distincţii: Susana Botcă, Ioan P. Georgiu, Ioan T. Georgiu, Ovidiu Georgiu, Consiliul și Comitetul parohial, preoteasa Florina‑Rodica Boga și alți binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.