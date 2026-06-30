Sărbătoarea Mănăstirii Peștera Ialomiței din Munții Bucegi

Data: 30 Iunie 2026

Numeroși pelerini și credincioși, împreună cu turiști aflați în Munții Bucegi, au participat luni, 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh patriarhal, cu ocazia hramului, la Altarul de vară de lângă biserica nouă a Mănăstirii Peștera Ialomiței, judeţul Dâmboviţa.

În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a evocat importanța Sfinților Apostoli Petru și Pavel, „cei doi mari corifei și stâlpi ai Bisericii, extraordinari misionari și propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos pentru istoria Bisericii și a lumii noastre”. „De‑a lungul timpului, numeroși au fost cei care au dorit să combată și să distrugă Biserica, dar nu au reușit, fiindcă Bunul Dumnezeu a risipit toate încercările lor, așa cum a promis Sfântului Apostol Petru, cel care a mărturisit în mod splendid dumnezeirea Mântuitorului și a predicat la Cincizecime, atunci când Biserica a luat ființă ca instituție istorică, divino‑umană”, a spus Arhiepiscopul Târgoviştei. De asemenea, a arătat că „unul dintre cei mai înțelepți și erudiți reprezentanți ai lumii antice, convertit în chip magnific pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel, a fost un adevărat geniu misionar, care a gândit, a vorbit și a scris în mod minunat, reușind să surprindă fără egal chintesența învățăturii creștine”.

La eveniment au luat parte: comisar-șef de Poliție Ion‑Viorel Polexe, inspector‑şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa; locotenent‑colonel ing. Cristian‑Claudiu Florea, inspectorul‑şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” - Dâmboviţa; colonel Mihai Matei, inspectorul‑şef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mircea cel Bătrân”‑Dâmboviţa; George Adrian Bîlcan, directorul tehnic al Direcției Silvice Dâmbovița; ing. Clementin Neguțescu, directorul Parcului Național Bucegi; Mihai Laurențiu Moraru, primarul comunei Moroeni; Ion Dicu, primarul comunei Pietroșita, și Marian Bunea, primarul comunei Perșinari, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.