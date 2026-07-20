Sărbătoarea Sfântului Ilie Tesviteanul la Catedrala Patriarhală

Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul, „al doilea Înaintemergător al venirii lui Hristos”, a fost cinstit cu multă evlavie pe Colina Bucuriei astăzi, 20 iulie, de credincioșii adunați în rugăciune la Catedrala Patriarhală. Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.

După lecturarea pasajului evanghelic rânduit (Luca 4, 22‑30), Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat faptul că, asemenea prorocilor din vechime, Mântuitorul Hristos nu S‑a bucurat de aprecierea locuitorilor cetății sale, motiv pentru care le‑a amintit acestora despre trimiterea Prorocului Ilie, în vremea secetei, la o văduvă din Sarepta Sidonului, și despre vindecarea de lepră, de către profetul Elisei, a sirianului Neeman: „Evanghelia de astăzi a fost rânduită întrucât, în întreaga sa viață, Sfântul Ilie Prorocul a fost urmărit de invidia, ura și dorința de răzbunare a regelui Ahab și a soției sale, Izabela. Auzind cuvintele de reproș pentru atitudinea potrivnică prorocilor și drepților trimiși către popor să vestească voia lui Dumnezeu, cei din sinagogă s‑au umplut de mânie, L‑au luat pe Iisus și L‑au dus pe aripa muntelui pe care era zidită cetatea lor, vrând să‑L arunce în prăpastie. Însă, trecând prin mijlocul lor, Mântuitorul a plecat, pentru că încă nu venise vremea ca să Se preaslăvească prin Pătimiri, prin Răstignire, moarte, îngropare și Înviere, prin Înălțarea la ceruri și șederea de‑a dreapta lui Dumnezeu Tatăl”.

În continuare, ierarhul a ilustrat cele mai reprezentative aspecte ale lucrării Sfântului Ilie, vorbind îndeosebi despre conflictul dintre acesta și familia regală a Regatului de Nord Israel: „Sfântul Ilie Tesviteanul a trăit cu aproape zece veacuri înainte de Mântuitorul Iisus Hristos și a fost o mare personalitate religioasă, un mare reformator și un restaurator al cultului Adevăratului Dumnezeu, așa cum rânduise Moise ca urmare a descoperirilor pe care le‑a avut pe Muntele Sinai. Activitatea lui s‑a desfășurat în timpul domniei regelui Ahab, care fusese căsătorit cu fiica păgână a regelui Sidonului. Ea a avut o influență nefastă asupra lui Ahab și asupra întregului Israel pentru că în Samaria, unde domnea Ahab, au fost construite două temple în cinstea zeului Baal și a zeiței Așera, și o mulțime de preoți și de profeți mincinoși slujeau la aceste temple și erau nelipsiți de la masa Izabelei, așa cum ne spune Cartea a treia a Regilor. (...) Seceta din acea vreme a fost profețită de Sfântul Ilie atunci când l‑a înfruntat pe Ahab și i‑a spus să dărâme templele și idolii celor două zeități. Dar el refuzând, Sfântul Ilie i‑a prezis că va fi foamete mare peste tot pământul deoarece, vreme de trei ani și jumătate, cerul nu va da ploaie și nici măcar rouă. Într‑adevăr, au urmat trei ani și jumătate de secetă groaznică, iar responsabil pentru această secetă Ahab l‑a considerat pe Ilie și a trimis după el pentru a‑l omorî, însă acesta s‑a ascuns pe malul pârâului Cherit, nu departe de Iordan, unde era hrănit în fiecare dimineață de corbi, care îi aduceau pâine și carne. Când a secat pârâul, Dumnezeu l‑a îndemnat să meargă dincolo de granițele Țării Sfinte, în părțile Sidonului, pentru că a poruncit unei văduve sărace să îl primească. Această femeie păgână din Sarepta o prefigura oarecum pe femeia cananeancă față de care Mântuitorul a arătat atât de multă milă, vindecându‑i fiica, atunci când predica Evanghelia în părțile Tirului și ale Sidonului”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.