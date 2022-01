Sfânta Liturghie de Bobotează, săvârșită la patru altare din incinta Ansamblului Mitropolitan din Iași

La Ansamblul mitropolitan din Iași, Sfânta Liturghie în ziua Bobotezei a fost săvârșită în patru locații diferite: în Sala „Eclesia” din Muzeul Mitropolitan, în Catedrala „Sfântul Gheorghe”- vechea Catedrală Mitropolitană, în Catedrala Mitropolitană şi în Sala „Sinaxar” din Muzeul Mitropolitan. Conform tradiției, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană, după care, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat, pe esplanada din fața intrării în lăcașul de cult, rânduiala Sfinţirii Mari a Apei.

În Ajunul Bobotezei, slujba Aghesmei Mari a fost săvârşită de soborul de slujitori ai Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Aceasta a urmat unei rânduieli liturgice deosebite care a început încă de la ora 04:00 și a cuprins slujbele Miezonopticii, Ceasurilor Împărăteşti, Utreniei şi Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia praznicului.

În ziua sărbătorii Botezului Domnului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în patru locații diferite din incinta Ansamblului Mitropolitan, la altare diferite: în Sala „Eclesia” din Muzeul Mitropolitan, în Catedrala „Sfântul Gheorghe” - vechea Catedrală Mitropolitană, în Catedrala Mitropolitană şi în Sala „Sinaxar” din Muzeul Mitropolitan. Conform tradiției, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, IPS Părinte Teofan, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană, alături de un sobor de preoți și diaconi.

După rugăciunea Amvonului, la sfârşitul Sfintei Liturghii săvârşite în Catedrala Mitropolitană, în glasul clopotelor şi al troparelor specifice praznicului Botezului Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ierarhul a ieșit împreună cu soborul slujitor pe esplanada din fața intrării în lăcașul de cult, unde a fost săvârşită slujba de sfințire a apei (Agheasma Mare).

„Prin Botez, am primit demnitatea de creștin”

„Prin Botez, am primit demnitatea de creștini, prima și cea mai aleasă demnitate dintre toate cele pe care omul le poate dobândi. Să fii creștin - ce frumusețe, ce demnitate! Botezul ne arată că noi am devenit membrii în Biserica lui Hristos, fii și fiice în Biserica dreptmăritoare. Ce frumusețe și onoare să fii membru în Biserica Sfântului Gheorghe, a Sfintei Parascheva, a sfinților închisorilor, a sfinților dintotdeauna? Botezul ne dăruiește acest statut de membru al Bisericii lui Hristos. Totodată, Botezul ne aduce aminte că noi, prin gura nașilor, am făgăduit la taina încreștinării noastre că ne vom lepăda de Satana, adică de puterea întunericului arătată în necredință, în viclenie, în răzbunare, în desfrânare, arătată în atâtea păcate pe care noi, din tinerețe până la maturitate și bătrânețe, le-am săvârșit și le săvârșim. Lepâdându-le de acestea, mergem să împlinim cea de-a doua parte a făgăduinței pe care am făcut-o la botez, anume că ne vom uni cu Hristos Domnul, că vom fi împreună cu El prin credință, nădejde și dragoste”, le-a spus credincioșilor prezenţi IPS Părinte Teofan în cuvântul de învățătură.

La final, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei i-a stropit cu apă sfinţită pe credincioşii care așteptau de-a lungul rândului.

Pentru sărbătoarea Bobotezei din acest an au fost pregătite, încă din Ajun, vasele cu apa care a fost sfinţită şi oferită apoi credincioşilor de către voluntarii Sfintei Cuvioase Parascheva. Aghiasma Mare se gustă dimineaţa, apoi se ia anafura, timp de opt zile, până pe 14 ianuarie, la Odovania praznicului Botezului Domnului, când se încheie prăznuirea liturgică.

Rânduiala Sfinţirii Mari a Apei este în tradiţia ortodoxă o slujbă specială care se săvârşeşte doar de două ori pe an, în Ajunul şi în ziua praznicului Botezului Domnului când, prin puterea Duhului Sfânt, această apă capătă puterea de a sfinți, de a tămădui și de a alunga duhurile necurate. Hristos a cerut a Se boteza de către Ioan Prorocul și Înaintemergătorul din trei motive: ca să ia asupra Sa păcatele oamenilor (pe care apoi le-a pironit pe Cruce); ca să „se împlinească toată dreptatea” (Matei 3, 15) (adică să asculte, ca om, de toate cele poruncite de Dumnezeu prin Lege și prin Proroci, Ioan fiind ultimul proroc al Vechiului Testament); ca să fie făcut cunoscut tuturor (de aceea sărbătoarea se mai numește și Teofanie). Momentul Botezului reprezintă, așadar, începutul lucrării publice a Mântuitorului, care va dura aproximativ trei ani, până la Răstignirea Sa.