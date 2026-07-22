Sfântul Proroc Ilie cinstit la Mănăstirea Dobrești

Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a fost cinstit luni, 20 iulie, și la Mănăstirea Dobrești, judeţul Timiş, ctitoria Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, edificată în locurile natale ale Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele protos. Matei Buliga, starețul Mănăstirii Dobrești; părintele arhim. Clement Vântu, starețul Mănăstirii Săraca, precum şi alţi slujitori. În cadrul slujbei au fost pomeniți părinții Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Alexie și Stela.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul a evocat viața Sfântului Proroc Ilie și a evidențiat jertfa, credința neclintită și puterea rugăciunii sale.

La final, starețul Mănăstirii Dobrești a prezentat stadiul lucrărilor la acest aşezământ monahal.

„Mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că a binecuvântat înființarea acestui așezământ monahal, iar apoi a rânduit ca acesta să fie pus sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan pentru purtarea de grijă și pentru ajutorul pe care ni‑l oferă de fiecare dată. De asemenea, îi mulțumim Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul, care ne este mereu alături, precum și tuturor celor prezenți: clericilor, binefăcătorilor, celor apropiați de mănăstirea noastră și pelerinilor care vin și se roagă aici. Până în prezent, cu ajutorul lui Dumnezeu, lucrările la biserică au ajuns la un stadiu de aproximativ 90%. Au mai rămas de realizat câteva finisaje exterioare. Totodată, a fost amenajat drumul care înconjoară biserica și face legătura cu șoseaua principală. În perioada următoare sunt prevăzute lucrări de amenajare exterioară a incintei, respectiv realizarea aleilor, a trotuarelor și a zonelor adiacente bisericii și casei monahale. În același timp, va fi finalizată proiectarea clopotniței, a paraclisului de vară și a stăreției, lucrări pe care ne dorim să le începem cât mai curând”, a spus protos. Matei Buliga, starețul Mănăstirii Dobrești.

La finalul slujbei, credincioșii au primit pachete cu alimente, prin purtarea de grijă a obștii monahale. Mănăstirea Dobrești îi are ca ocrotitori pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul și pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare.