Sfinții Petru și Pavel, cinstiți de ieșeni la Mănăstirea Cetățuia

Ziua cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel reprezintă și hramul Mănăstirii Cetățuia din municipiul Iași. În această dimineață, obștea monahală, precum și numeroși ieșeni din diferite cartiere ale orașului s-au rugat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

În predica sa, ierarhul le-a transmis celor prezenți că, privind la viața Sfinților Apostoli, ei primesc curaj și încredințarea că Domnul este alături de cei credincioși în toată vremea:

„Sfinții Petru și Pavel, care au cunoscut și poticnire pe cale, au cunoscut și au trăit în lumina descoperirii dumnezeirii lui Hristos, au cunoscut puterea Învierii și au propovăduit-o până la moartea lor, au propovăduit-o descoperind în viața lor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut: Petru eliberat minunat din temniță, Pavel mușcat de șarpe și rămas nevătămat. Pe ei îi vedem ocrotiți ca un scut de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, încercați pe de altă parte de foamete, de bătăi, de pericole. Minunată taina vieții, minunată taina credinței, minunat darul pe care Dumnezeu l-a pus pe acest pământ! Privind la viața lor și la mărturia lor, în această zi să ne întărim în a da slavă lui Dumnezeu pentru darul vieții, să-i chemăm pe Sfinții Petru și Pavel în rugăciunile noastre, să ne minunăm văzând viața lor descoperită ca un semn înaintea noastră de către Însuși Bunul Dumnezeu și, privind la ei, să ne îmbărbătăm, să înțelegem că nu sunt vremuri în care omului să-i fie doar ușor pe pământ, dar în același timp nu sunt vremuri în care Dumnezeu să nu ajute pe cel credincios al Lui, să nu-l lumineze, să nu-l ocrotească, să nu îi păzească, precum lui Petru, credința până la sfârșit”.

La finalul slujbei, părintele arhimandrit Arsenie Hanganu, starețul așezământului monahal și exarhul mănăstirilor din județul Iași, a rostit un scurt cuvânt de recunoștință:

„Dăm mulțumire Bunului Dumnezeu și Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii noștri spirituali, care ne-au învrednicit să ne adunăm astăzi în rugăciune. Gândul nostru de profundă recunoștință se îndreaptă către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul. Vă mulțumim, Preasfinția Voastră, pentru că ați dat curs invitației noastre, pentru slujirea arhierească plină de har și pentru cuvântul de învățătură care ne-a umplut sufletele. Prezența și rugăciunile Preasfinției Voastre ne-au adus mângâiere și bucurie duhovnicească. Vă mulțumim din suflet vouă, iubiți credincioși, pentru că ați urcat dealul Mănăstirii Cetățuia în număr atât de mare. Prezența dumneavoastră aici, sub cerul liber, în jurul Altarului de vară, este mărturia vie a dragostei curate pe care o aveți față de acest loc sfânt și față de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească tuturor jertfa, să vă dăruiască sănătate, pace și ocrotire, iar Sfinții Apostoli să vă fie mijlocitori și ajutători pe calea mântuirii”.