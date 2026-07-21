Sfinţire de capelă într‑o localitate gorjeană

Cu sprijinul enoriaşilor din satele Scoruşu şi Călăpăru şi al Primăriei Borăscu s‑au realizat lucrările de înfrumuseţare a capelei cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi s‑au ridicat clopotniţa şi un praznicar în localitatea Scoruşu, din judeţul Gorj. În ziua de 20 iulie, când Biserica noastră l‑a cinstit pe Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, slujba de sfinţire a capelei şi de binecuvântare a lucrărilor realizate în această parohie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de clerici din care a făcut parte şi părintele protoiereu Ionel Câmpeanu.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre importanţa acestor realizări din comunitate: „Am sfinţit astăzi capela, clopotniţa şi praznicarul din localitatea dumneavoastră, în ziua cinstirii Sfântului Ilie, a sfântului proroc şi înainte vestitor al celei de‑a doua Veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfântul Ilie este cel care a înmulţit făina şi uleiul văduvei din Sarepta Sidonului, a adus ploaia după o secetă prelungită de trei ani şi jumătate, le‑a arătat idolatrilor că adevăratul Dumnezeu este Cel Care i‑a lăsat poruncile lui Moise, nu zeul Baal. I‑a întors de la rătăcire pe iudei, aşa cum şi noi, uneori, suntem aduşi pe calea cea dreaptă, atunci când ne abatem de la drumul plăcut lui Dumnezeu. Pentru credinţa lor statornică, Biserica noastră îi cinsteşte pe sfinţi, pe cei binecuvântaţi şi plăcuţi de Cel Preaînalt. Sfântul Ilie vine în ajutorul nostru, cum şi noi l‑am chemat astăzi să mijlocească pentru noi în faţa Tronului Ceresc, pentru osteneala dumneavoastră de a ridica această bisericuţă, ca să vă fie de folos duhovnicesc. Felicităm pe toţi cei care au sprijinit lucrările de înfrumuseţare a acestor aşezăminte”.