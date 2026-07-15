În perioada 30 iunie - 8 iulie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, a debutat seria taberelor de vară din Eparhia Buzăului şi Vrancei. Acestea sunt organizate de Sectorul
Sfinţire de capelă într-o parohie din Oltenia
Duminică, 12 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Găneasa, judeţul Olt, unde a sfințit şi capela‑paraclis a parohiei păstorite de părintele paroh Marian Pestrițu, se arată pe episcopiaslatinei.ro. Cu prilejul evenimentului, preotul paroh a primit rangul de iconom stavrofor, iar ctitorii şi binefăcătorii au primiti dinstincţii eparhiale. În cadrul Sfintei Liturgii, PS Părinte Episcop Sebastian l-a hirotonit întru diacon pe teologul Corneliu Petrișor și întru preot pe diaconul Liviu Nicolae Tiugan, pe seama Parohiei Drăghiceni, judeţul Olt.