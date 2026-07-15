Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfinţire de capelă într-o parohie din Oltenia

Sfinţire de capelă într-o parohie din Oltenia

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Data: 15 Iulie 2026

Duminică, 12 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi Romanaţilor, a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Găneasa, judeţul Olt, unde a sfințit şi capela‑paraclis a parohiei păstorite de părintele paroh Marian Pestrițu, se arată pe episcopiaslatinei.ro.  Cu prilejul evenimentului, preotul paroh a primit rangul de  iconom stavrofor, iar ctitorii şi binefăcătorii au primiti dinstincţii eparhiale.  În cadrul  Sfintei Liturgii, PS Părinte Episcop Sebastian l-a hirotonit întru diacon pe teologul Corneliu Petrișor  și întru preot pe diaconul Liviu Nicolae Tiugan, pe seama Parohiei Drăghiceni, judeţul Olt.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri