Sfințirea Bisericii „Soborul Maicii Domnului” din Florești

În Duminica a 4‑a după Rusalii (a vindecării slugii sutașului), 28 iunie, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a sfinţit Biserica „Soborul Maicii Domnului” din Florești.

Ierarhul a săvârșit slujba de târnosire a bisericii de lemn cu hramul „Soborul Maicii Domnului”, edificată în anul 2009. Înfrumusețat cu haina picturii în tehnica „al secco” între anii 2023-2026, lăcașul de cult a fost binecuvântat, la interior și exterior, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul noii Sfinte Mese au fost așezate moaște de mucenici.

În continuare, pe o scenă special amenajată în proximitatea bisericii parohiale, Înaltpreasfinția Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a amintit despre inconsecvența credinței noastre, evidențiind, totodată, și principalele surse din care izvorăște credința: tainele Bisericii și propria rațiune. „Credința este rodul propriilor noastre frământări…”, a menţionat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup vocal de teologi, format din actuali și foști studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu. La chinonic, interpretul de muzică populară Deți Iuga, precum și corul parohiei, dirijat de Anda Vaida, au interpretat pricesne.

Cu acest prilej, Părintele Mitropolit Andrei a oferit distincţii preotului paroh Dumitru‑Marcel Andreica, clericilor slujitori din cadrul parohiei: Daniel Pașca, Cristian Gelu Perșa, Dan‑Marius Matei și Dacian Marcel Andreica. Au mai fost distinşi Vasile Butaș, prim‑epitropul parohiei, epitropul Damian Negrea, consilierii parohiali Nicolae Coborzan și Viorel Bodea, precum şi Octavian Tanțău, Gabriel Gabor, Alexandru Pop, Teodor‑Alin Pârțilă, Adrian Stelian Goga, preoții pensionari din cadrul parohiei, precum și soțiile clericilor slujitori la Altarul parohiei.

Preotul paroh Dumitru‑Marcel Andreica i‑a oferit Părintelui Mitropolit Andrei o icoană cu Maica Domnului, ocrotitoarea bisericii, realizată de pictorul bisericii, Stanislav Grecu. La slujbă au fost prezente oficialități militare și civile, oameni de cultură și numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare.

Biserica „Soborul Maicii Domnului” din Florești aparține administrativ de Parohia „Sfântul Dumitru” din aceeași localitate. Sprijin pentru ridicarea lăcaşului de cult a venit şi din partea Primăriei comunei Floreşti, a Consiliului Judeţean Cluj, precum şi a Secretariatului de Stat pentru Culte.