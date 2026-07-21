Sfinţirea Centrului social pentru vârstnici din Prejmer, judeţul Braşov

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu a binecuvântat luni, 20 iulie, noul centru multimodal pentru vârstnici realizat de Primăria Prejmer, judeţul Braşov, şi situat în imediata vecinătate a bisericii istorice din Prejmer. Centrul va îngriji 75 de vârstnici din comunitate.

Au fost prezenţi la slujba de binecuvântare pr. Gelu Porumb, protopopul de Prejmer Săcele, pr. Ion Manea, protopopul de Bran‑Zărnești, preoții din comunităţile parohiale din apropiere, oficialități locale și centrale, informează Mitropolia Ardealului.

„În primul rând, Biserica este un centru spiritual care pregăteşte pe fiii şi fiicele sale pentru viaţa veşnică, dar pentru viaţa aceasta pământească, oricât ar fi ea de limitată şi cu toate inconvenientele, dar şi cu bucuriile şi realizările ei, Biserica şi conducerea locală, Primăria şi Consiliul local pot realiza împreună lucruri frumoase care dăinuie. Lăsăm ceva pentru viitor, pentru că îi vom vedea pe cei care se vor bucura, dar vor fi mulţi la rând şi toţi vor fi mulţumitori şi recunoscători faţă de Dumnezeu şi faţă de cei care au devenit ctitori. Şi frăţiile voastre, prin participarea aceasta, aţi devenit ctitori, adică v‑aţi aşezat la temelia unei zidiri care va dăinui. Credinţa noastră, dragostea noastră, empatia faţă de cei săraci şi mai ales iubirea milostivă pe care trebuie să o cultivăm sunt temelia vieţii spirituale şi a comuniunii dintre noi. Numai aşa putem fi împreună”, a spus ierarhul.

Rugăciune şi filantropie

Despre implicarea Bisericii în acest proiect şi importanţa lui în comunitate a vorbit preotul Paul Aranyoşi de la Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Prejmer.

„Aduc permanentă recunoştinţă lui Dumnezeu pentru dumneavoastră şi pentru acest minunat moment. Mulţumesc tuturor celor care ne sunt alături mereu, mulţumesc Primăriei Prejmer, care a avut această viziune de a rândui lângă casa lui Dumnezeu, lângă rugăciune să fie şi milostenia sau filantropia, reprezentată de acest centru de zi, astfel încât să ne putem afla în acest context”, a spus pr. Paul Aranyosi.

Despre acest proiect atât de folositor comunităţii din Prejmer a vorbit domnul Sorin Tomi, viceprimarul comunei Prejmer.

„Acest nou proiect intitulat «Centrul de zi pentru asistenţă şi recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice Prejmer» reprezintă mai mult decât o realizare administrativă sau tehnică. Este o dovadă vie a faptului că, atunci când ne unim forţele şi punem pasiune în ceea ce facem, reuşim să lăsăm generaţiilor viitoare ceva trainic şi folositor. Fie ca acest loc să devină un punct de reper pentru comunitatea noastră, un spaţiu al dialogului, al respectului şi al lucrului bine făcut, desfăşurat cu binecuvântarea lui Dumnezeu”, a spus Sorin Tomi, viceprimarul comunei Prejmer.

În cadrul proiectului, vor beneficia gratuit de îngrijiri la domiciliu, dar şi de recuperare medicală, consiliere şi terapie în cadrul centrului 75 de persoane din Prejmer cu vârsta minimă de 65 de ani.