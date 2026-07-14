Sfințiri la Mănăstirea Prodromița din Vaslui

Data: 14 Iulie 2026

Sâmbătă, 11 iulie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a sfințit paraclisul pus sub ocrotirea Sfinților Ierarhi Nicolae și Spiridon, din cadrul Mănăstirii „Prodromița”, Protopopiatul Vaslui. Tot cu acest prilej, ierarhul Hușilor a sfințit și clopotele noi ale așezământului monahal.

Din soborul slujitorilor au făcut parte părintele exarh Zaharia Curteanu, părintele consilier eparhial Marian Dumitru Rugină și părintele stareț Caliopie Adomniței, alături de părinți stareți de la mănăstirile din eparhie.

După slujba de sfințire a urmat Sfânta Liturghie, oficiată la un Altar amplasat pe esplanada bisericii principale a mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi” .

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a adus în atenție un cuvânt al Sfântului Sofronie Saharov despre cum am putea să dobândim starea de bucurie, de pace și de liniște duhovnicească.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru ierodiacon pe monahul Nicolae Șurubaru, iar la final l‑a hirotesit întru protosinghel pe ieromonahul Partenie Dragomir.

După încheierea Sfintei Liturghii, într‑un cadru festiv, ierarhul Hușilor a oferit premii în bani și cărți elevilor din județul Vaslui care au obținut premii la faza națională a olimpiadelor de religie și cultură și spiritualitate.