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Slujire arhierească la Catedrala „Sfântul Spiridon”-Nou din București

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Un articol de: Diac. Eduard Murariu - 19 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereuv-icar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, a slujit în Duminica a 7-a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou din Capitală, Paraclis Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pasajului evanghelic, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că Dumnezeu nu ne cere să fim martorii unor minuni ca să putem crede în El, ci să Îi deschidem inima cu sinceritate.

„Hristos le-a pretins orbilor mai întâi credința și apoi le-a redat vederea. Deci ei au crezut în Hristos nu pentru că au văzut minunile săvârșite anterior, ci pentru că au crezut niște vorbe despre minunile pe care le săvârșise Domnul. Nu trebuie să așteptăm, așadar, să vedem niște minuni ca să credem în Hristos, ca să ne încredințăm viața în mâinile Sale și să urmăm învățătura pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Ci, printr-un exercițiu de libertate, de conștiință și de voință, să ne deschidem inima și înțelegerea către Hristos și atunci vom înțelege din lăuntru, Domnul descoperindu-Se în inima fiecăruia dintre noi. În cazul celui mut, vedem că el a fost adus de către alții la Hristos. Domnul pe el nu l-a întrebat nimic, limba lui era legată de vrăjmașul care îl poseda. Era posedat de demon și deci el nu-și mai aparținea. Vedem și în cazul demonizaților din Gadara că Hristos nu vorbește cu ei, nu-i întreabă dacă au credință, dacă vor să fie eliberați de demon, ci Hristos vorbește cu însuși demonul care îi poseda. Or, demonii au credință, pentru că ei știu că Hristos este real. Ei știu că Domnul Dumnezeu a făcut prin Fiul Său mântuirea întregii lumi și că va judeca lumea la final. De aceea demonul a strigat de departe, văzându-L pe Domnul că Se apropie: «De ce ai venit înainte ca să ne chinui?» El știe că ceea ce face nu este bine și nu se schimbă. Deci și în cazul acela a fost o mărturisire de credință, prin însuși dialogul purtat. Demonul nu s-a îndoit nici o clipă de cine este Hristos și de ce poate Domnul să facă. Și aici mutul acesta, a cărui neputință era cauzată de posedarea diavolului, este purtat deci prin credința altora, adus în fața lui Hristos, și Domnul îl vindecă numaidecât, eliberându-l poate și de păcatele săvârșite și de toată acea situație prin care demonul a ajuns într-o așa mare suferință”, a spus Preasfinția Sa.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal și preot coordonator al Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal, i-a mulțumit ierarhului pentru slujire și i-a dăruit în dar o icoană cu Soborul Sfinților Români: „Mulțumim Preasfințitului Părinte Iachint de Pacific pentru că a slujit Sfânta Liturghie astăzi în mijlocul comunității noastre. E o bucurie foarte mare pentru că, deși a mai fost prezent la hramul bisericii în trecut, deși șapte ani a lucrat la Cancelaria Sfântului Sinod, iată, este prima sa slujire ca Episcop în această biserică. Vrem să îi mulțumim oferindu-i o icoană a tuturor Sfinților Români, pe care îi poartă în suflet, ale căror vieți - și nu numai - le-a trecut în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române la care a lucrat câțiva ani”.

 

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