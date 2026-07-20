Slujire arhierească la sărbătoarea închinată ocrotitorului comunei Stănița

Data: 20 Iulie 2026

Duminică, 19 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul au fost prezenți în localitatea nemțeană Stănița, în contextul sărbătorii închinate Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al acestei comunități.

În biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae a Metocului chiriarhal „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” a fost oficiată slujba Vecerniei unite cu Litia de către un sobor numeros de preoți sub protia Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim.

La finalul slujbei, în cuvântul adresat tuturor celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a vorbit despre taina vieții Sfântului Ilie Tesviteanul, prorocul care a predicat și apărat dreapta credința în Dumnezeul Cel adevărat, însoțind misiunea sa de minuni care certificau prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Deși a îndurat multe neajunsuri în misiunea sa profetică, Sfântul Ilie și‑a împlinit chemarea și a rămas un model de nevoință și determinare pentru toți creștinii care caută calea către cer: „Liber nu poți să fii decât în fața lui Hristos. Dacă ești liber în fața lui Hristos, atunci păstrezi adevărul și nu te rușinezi niciodată de statutul tău, de locul de unde vii. Căci este important să știi direcția în care te miști în viață. Și direcția, dacă e către azimutul bun și azimutul nu este decât cerul, atunci direcția este bună. De aceea vă spun, ca și Sfântul Ilie: nu toate cărările duc către cer. Astfel, este bine să rogi pe Dumnezeu ca tu să descoperi cărarea cea bună către Împărăția lui Dumnezeu”.

Apoi, preacuviosul părinte protosinghel Gabriel Roșu, egumenul acestei oaze de spiritualitate nemțeană, a subliniat faptul că, anual, sărbătoarea locală cunoscută sub denumirea de „Zilele comunei Stănița” adună pe fiii satului din țară și străinătate în comuniune de rugăciune, sub ocrotirea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae fiind vatra duhovnicească a întâlnirii dintre generații. Totodată, părintele protosinghel a mulțumit celor doi ierarhi pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură adresat la acest ceas de sărbătoare închinat ocrotitorului spiritual al comunei Stănița, care îmbină cultul și cultura, rugăciunea și tradiția culturală locală, reactualizarea chipului smerit al cuvioșilor nevoitori în vetrele de sihăstrie nemțeană și comemorarea eroilor care s‑au sacrificat pentru libertatea și demnitatea națională.

Tot cu acest prilej, un grup de tineri din localitatea Hârja, sub coordonarea preacucernicului părinte Ilarion Mâță, consilier în cadrul administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași, a interpretat piesa autobiografică de teatru religios „Familia sau Împărăția lui Dumnezeu în miniatură”, scrisă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, în care este așezată în lumină familia creștină tradițională, ca model pentru exigențele și provocările de la începutul mileniului al III‑lea.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Diaconia al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.