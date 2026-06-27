Slujire arhierească și binecuvântarea noii capele mortuare din Cormeniș, Sălaj

Comunitatea euharistică din Cormeniș s‑a bucurat sâmbătă, 27 iunie, de prezența și binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, care a slujit cu prilejul binecuvântării noii capele mortuare din localitate.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, Preasfințitul Părinte Benedict a rostit un cuvânt de învățătură despre urmarea lui Hristos, arătând că adevăratul răspuns al omului la lucrarea lui Dumnezeu nu constă doar în primirea ajutorului Său, ci în schimbarea vieții și în hotărârea de a‑I sluji.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Benedict i‑a îndemnat pe credincioși să nu amâne întâlnirea și drumul lor cu Dumnezeu, ci să răspundă chemării Sale cu hotărâre și statornicie: „Nu se cade și este un mare pericol să amânăm momentul în care decidem să‑I urmăm Domnului și apoi să ne ținem de acest drum, să ne punem pe cale și să mergem după El. Când Domnul face o minune în viața noastră, ne dă sănătate sau ne rezolvă o problemă complicată, nu ne întoarcem la viața noastră de dinainte, ci Îi slujim. Când avem în minte să‑I urmăm Domnului, să fim conștienți că aceasta nu înseamnă că vom fi lipsiți de suferințe, de necazuri și de greutăți, dar să fim și mai conștienți că, în toate aceste stări, Domnul va fi alături de noi. Iar când Domnul ne cheamă, să nu amânăm. Avem această șansă: urcăm în corabie cu El și ne ținem de El. Este cel mai mare câștig al vieții noastre”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS).

La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Laurențiu Zlăvoc a mulțumit Preasfințitului Părinte Benedict pentru slujire și pentru binecuvântarea adusă comunității din Cormeniș. Totodată, acesta a amintit că în acest an se împlinesc 100 de ani de la construirea bisericii parohiale, iar pentru a marca momentul aniversar i‑a oferit ierarhului o plachetă comemorativă.

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată în cadrul parohiei, preotul paroh Laurențiu Zlăvoc a fost hirotesit sachelar, iar binefăcătorii și cei care au sprijinit ridicarea noii capele mortuare, în frunte cu primarul comunei Lozna, Alin Pocol, au primit din partea Preasfințitului Părinte Benedict diplome de apreciere.

În continuare, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de binecuvântare a noii capele mortuare, ridicată cu sprijinul Primăriei comunei Lozna.