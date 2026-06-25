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Slujire la Capela Penitenciarului Vaslui

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Data: 25 Iunie 2026

Duminică, 21 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la capela Penitenciarului Vaslui.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, părintele capelan Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, părinții protopopi din eparhie, părintele capelan Ioan Petronel Agarici și preoți capelani din regiunea nord-est.

La slujbă au participat conducerea penitenciarului, personalul angajat şi persoane private de libertate din cadrul unității de detenție, precum și alți invitați.

În cuvântul de învățătură, ierarhul Hușilor a arătat că în fragmentul evanghelic intitulat „Despre grijile vieții”, Domnul Hristos face o departajare clară între „a fi” și „a avea”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a sfințit troița din curtea Penitenciarului Vaslui, ridicată prin grija comisarului șef de poliție penitenciară Cristina Chirvasă, directorul Penitenciarului Vaslui. 

Cu prilejul acestei vizite, ierarhul Hușilor a oferit capelei Penitenciarului Vaslui mai multe cărți de cult apărute la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române,  iar persoanelor private de libertate prezente la slujbă, daruri constând în alimente și articole de îmbrăcăminte.

 

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