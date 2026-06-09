Proiectul educațional „Cu Dumnezeu în vers și slovă”, aflat la a IV-a ediție, inclus în Calendarul activităților educative municipale din Bucureşti, s-a desfășurat de-a lungul a șase luni, din decembrie 2025 până în iunie 2026, adunând laolaltă profesori coordonatori, reprezentanți a 57 de școli și licee și 430 de elevi. Luni, 8 iunie, în biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală a avut loc premierea câştigătorilor.
Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica întâi după Rusalii
Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a binecuvântat lucrările de la Biserica „Buna Vestire” din Parohia Vălișoara, Protopopiatul Brad, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, în Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie.
În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că pomenirea tuturor sfinților în această duminică este o mărturie a lucrării Duhului Sfânt în Biserică, deoarece omul nu poate să ajungă la sfințenie fără această lucrare.
Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor l-a hirotesit iconom stavrofor pe preotul pensionar Ovidiu Bora, slujitor în mai multe parohii din Protopopiatul Hațeg. Preotul paroh Ștefan-Ovidiu Bora a fost hirotesit iconom.
Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul „Duminica Tuturor Sfinților” de la Suseni-Colț. Ierarhul a oficiat și slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu și pentru ctitorii așezământului monahal trecuți la Domnul.