Susținerea bursierilor Pro Vita continuă

Data: 17 Iulie 2026

Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de misiune, anunță încheierea campaniei de strângere de fonduri „Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el!”, dedicată susținerii la studii a elevilor și studenților proveniți din familii numeroase, cu minimum 7 copii, din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Pentru anul școlar 2026-2027, Departamentul Pro Vita și-a propus să ofere 140 de burse și forme de sprijin educațional. Dintre acestea, 100 sunt burse de merit, oferite elevilor și studenților cu rezultate foarte bune la învățătură, cu o valoare de 300 de lei pe lună, timp de 10 luni, iar 40 sunt burse de sprijin material, destinate copiilor și tinerilor aflați în situații vulnerabile, pentru prevenirea abandonului școlar și susținerea parcursului lor educațional.

Campania din acest an a avut o însemnătate aparte, deoarece Proiectul de susținere la studii a împlinit 10 ani de activitate. În acest deceniu, Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de misiune, a sprijinit 176 de elevi și studenți proveniți din familii numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Sprijinul oferit prin acest proiect nu se rezumă la bursa lunară. În funcție de nevoile fiecărui bursier, acesta include sprijin financiar suplimentar personalizat pentru meditații, cursuri de specializare, situații medicale sau echipamente pentru studiu, ateliere și întâlniri de orientare vocațională, mici daruri de zilele de naștere și două școli de vară pe an.

Pentru bursieri, acest sprijin este adesea însoțit de încurajarea și încrederea de care au nevoie în momente importante ale parcursului lor educațional. Cu inima plină de recunoștință, Georgiana, bursieră Pro Vita, a transmis: „Sprijinul pe care mi l-ați oferit atunci când am ales să merg la facultate în străinătate a fost neprețuit. Ați fost alături de mine într-un moment important al vieții mele și nu voi uita niciodată încurajările, răbdarea și încrederea pe care mi le-ați oferit. Nu este deloc ușor să găsești oameni care să creadă în tine și să îți întindă o mână fără să aștepte nimic în schimb. Voi ați făcut asta și mi-ați schimbat viața într-un mod pe care cuvintele cu greu îl pot descrie”.

În cadrul școlii de vară dedicate bursierilor Pro Vita de gimnaziu, organizată la Văratec în perioada 3-7 iulie 2026, copiii au transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care s-au implicat în campanie și au contribuit la susținerea burselor pentru anul școlar 2026-2027.

Deși campania de strângere de fonduri se încheie, susținerea bursierilor continuă. La finalul lunii iulie, Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, va organiza cea de-a doua școală de vară din acest an, dedicată bursierilor de liceu, facultate și master. Totodată, pe parcursul anului școlar, proiectul va continua să ofere burse lunare, sprijin educațional personalizat și activități care îi ajută pe copii și tineri să își urmeze parcursul școlar și vocațional.

Persoanele care doresc să contribuie în continuare la Proiectul de susținere la studii pot face donații pe tot parcursul anului. Fiecare contribuție ajută la acoperirea nevoilor educaționale ale bursierilor și la organizarea activităților prin care aceștia sunt sprijiniți în parcursul lor.

Modalități de susținere

• Donație online: https://provitaiasi.ro/doneaza

• Transfer bancar, cu mențiunea „Burse de studiu”:

LEI: RO08CECEIS1030RON1014342

EURO: RO68CECEIS10C1EUR1103231

Cod Swift: CECERO, CEC Bank

Titular cont: Arhiepiscopia Iașilor

• Donație în numerar: Departamentul Pro Vita

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, et. 3, Iași

Persoană de contact: Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași

Tel.: 0757.039.313.