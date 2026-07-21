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Târnosirea bisericii din Parohia Borșa II

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Un articol de: Andrei Fărcaş - 21 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat duminică, 19 iulie, în Parohia Borșa II, Protopopiatul Vișeu, unde a sfințit exteriorul bisericii, de curând renovată, a târnosit Sfânta Masă a Sfântului Altar, a sfințit icoanele de la poarta bisericii, Altarul de vară și un lumânărar. Cu ocazia slujbei de târnosire, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a dăruit bisericii și al doilea hram, „Acoperământul Maicii Domnului”, care se sărbătorește la 1 octombrie.

Rugăciunile rostite la slujba de târnosire au continuat apoi cu cele Sfânta Liturghie, săvârșită la Altarul de vară din curtea bisericii, de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Cuvântul de învățătură adresat credincioșilor de către ierarh a făcut referire la învățăturile care se desprind din Sfânta Evanghelie a duminicii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum.
La final, Părintele Episcop Iustin l-a hirotesit iconom stavrofor pe pr. paroh Iosif Florin Mihali, şi a acordat distincţii Consiliului parohial, lui Ioan Sorin Timiș, primarul orașului Borșa, binefăcătorului Scoroban Lucian, corului bisericii, preotesei Cătălina Mihali, binefăcătorilor Iosif Fabri, Tiberiu Mihali, Cornelia Cîmpeanu, Maria Krafcic, Daiana Mihali și post-mortem lui Mihai Telcean, cântăreț bisericesc. 

 

 

 

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