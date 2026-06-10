Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit astăzi, 10 iunie 2026, workshop‑ul „Ethnos Ethos Ethikos (3E) - Ancient Values for New Communities. A Europe - Africa Collaborative Framework for Identifying Methodologies and Theoretical Paradigms on Social Embodied Values”, desfășurat în cadrul proiectului „Civis Seed Funding 2025‑2026”.
Târnosirea bisericii Parohiei „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Fundata, județul Călărași
În ziua cinstirii Sfântului Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, 9 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din localitatea Fundata, județul Călărași, eveniment ce a avut loc la împlinirea a 75 de ani de la deportările în Bărăgan.
După slujba de sfințire, Preasfințitul Părinte Vincențiu a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre jertfa și osteneala celor care au ridicat acest frumos lăcaș de cult, aducând totodată mulțumiri ctitorilor, binefăcătorilor și tuturor celor care au sprijinit zidirea și înfrumusețarea bisericii.