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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea bisericii Parohiei „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Fundata, județul Călărași

Târnosirea bisericii Parohiei „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Fundata, județul Călărași

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Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Iunie 2026

În ziua cinstirii Sfântului Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, 9 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din localitatea Fundata, județul Călărași, eveniment ce a avut loc la împlinirea a 75 de ani de la deportările în Bărăgan.

După slujba de sfințire, Preasfințitul Părinte Vincențiu a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre jertfa și osteneala celor care au ridicat acest frumos lăcaș de cult, aducând totodată mulțumiri ctitorilor, binefăcătorilor și tuturor celor care au sprijinit zidirea și înfrumusețarea bisericii.

 

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