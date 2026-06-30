Un nou paraclis la Mănăstirea Ciolanu din judeţul Buzău

Biserica mare a Mănăstirii Ciolanu din județul Buzău și‑a sărbătorit ocrotitorii spirituali luni, 29 iunie, în ziua de prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Sărbătoarea a fost încununată de Sfânta Liturghie, săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Cu prilejul hramului, chiriarhul Buzăului și Vrancei a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii Ciolanu, precum și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și viețuitorii acestei străvechi chinovii mutați la Domnul. Cântările liturgice au fost intonate de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei.

În soborul slujitorilor s‑au aflat doisprezece clerici: protos. Veniamin Anghel, starețul Mănăstirii Ciolanu și exarhul așezămintelor monahale din județul Buzău; pr. Dan Necula, consilier eparhial; pr. Cătălin Andreiu, protopop al Protoieriei Buzău I; ierom. Clement Artene, inspector eparhial; ierom. Porfirie Însurățelu, secretarul Mănăstirii Ciolanu; protos. Macarie David și pr. Adrian Dinu, slujitori la aceeași mănăstire; pr. Ionuț Mihalașcu, slujitorul comunității credincioșilor surzi din Buzău; arhid. Laurențiu Manea; ierod. Anastasie Iancu și diac. Anastasie Ion, inspectori eparhiali; ierod. Ioan Vasilescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, care a vorbit despre viața, chemarea și lucrarea misionară a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, evidențiind că amândoi au devenit neobosiți propovăduitori ai Evangheliei prin credință statornică, pocăință și jertfelnicie. Chiriarhul a explicat că „piatra” pe care Mântuitorul a zidit Biserica este mărturisirea de credință a Sfântului Apostol Petru, potrivit căreia Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu. Evocând convertirea minunată a Sfântului Pavel și slujirea sa apostolică, Părintele Arhiepiscop Ciprian a menționat că Dumnezeu îl poate transforma chiar și pe cel mai aprig prigonitor al creștinilor într‑un neînfricat mărturisitor al lui Hristos.

Sărbătoarea a fost încununată de sfințirea pietrei de temelie pentru noul paraclis al Mănăstirii Ciolanu, lăcaș ce se construiește spre pomenirea eroilor neamului și a părinților nevoitori în acest așezământ monastic, urmând să poarte hramul „Înălțarea Domnului”.