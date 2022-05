Vizită de studiu a studenților de la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Un grup format din studenți din anul 1 și 2 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, secția Asistență socială, a efectuat marți, 17 mai 2021, o serie de vizite de studiu la instituții de asistență socială și filantropie ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și la mănăstiri și zone de interes local. Vizitele au avut ca rol studierea pe teren a instituțiilor de filantropie, asistență socială și medicală specifice pregătirii profesionale și pregătirea universitară a studenților.

Studenții teologi de la secția Asistență socială au vizitat așezăminte monahale din județele Prahova și Buzău, pentru îmbogățirea pregătirii spiritual‑teologice, dar și instituții specifice pregătirii lor universitare, pentru a vedea în practica de specialitate cum se desfășoară profesia în domeniul protecției sociale: Mănăstirea Ghighiu, județul Prahova; mănăstirea prahoveană Turnu; Mănăstirea Zamfira, județul Prahova; Mănăstirea Ciolanu, județul Buzău; Centrul rezidențial pentru copii „Sfânta Maria”-Sătuc, județul Buzău; Căminul de bătrâni „Filantropia”, comuna Berca, județul Buzău; Geoparcul „Vulcanii noroioși”‑Pâcle, județul Buzău.

Studenții au fost însoțiți de lect. dr. Laurențiu Tănase și de lect. dr. Andreea Preda, cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Astfel, fiecare obiectiv vizitat a fost completat cu informații didactice și de studiu de caz specifice programei de învățământ, prin care le‑au fost furnizate studenților cunoștințe, competențe și abilități necesare domeniului social.

De asemenea, studenții au avut de pregătit și prezentat teme pe un subiect teologic, istoric, psihosocial și de asistență socială.

O altă latură a vizitei de studiu a fost asigurarea unui cadru relațional pentru socializare și consolidare a relațiilor colegiale între studenți, întrucât în contextul pandemic pregătirea universitară s‑a desfășurat în format online. „Vizita de studiu ne‑a oferit posibilitatea să îmbinăm teoria predată la curs cu partea practică a instituțiilor de asistență socială, dar și de socializare, pentru că de doi ani nu ne‑am întâlnit decât în format online, din cauza restricțiilor cauzate de pandemie. Le‑am oferit studenților oportunitatea să vadă în mod concret cum funcționează instituții de asistență socială și să înțeleagă de ce ar studia la Facultatea de Teologie și nu la altă facultate. Instituţia noastră are un specific anume, domeniul de Asistență socială se articulează admirabil cu specificul teologic, pentru că un teolog simte altfel durerea, suferința și nevoia celuilalt. O decizie de asistență socială pentru un teolog trece, în primul rând, prin responsabilitatea lui misionară, pastorală și de educație filantropică pe care o are. Consider că termenul de Asistență socială este cel mai potrivit la facultatea noastră de teologie”, ne‑a declarat lect. dr. Laurențiu Tănase.