Volum nou cu omilii exegetice la duminicile de peste an

Lucrarea colectivă „Omilii exegetice la duminicile de peste an” (395 p.) a fost publicată de ­curând cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, ­Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, la Editura Mi­tropolia Olteniei, în cadrul colecţiei „Misiune şi Pastoraţie”. Editată sub coordonarea pr. conf. dr. Adrian Ivan, titularul Catedrei de Omile­ti­că-Catehetică a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, lucrarea adună laolaltă mai multe omilii exegetice, în corelare cu ­tema liturgică duminicală a calendarului ortodox.

Proiectul omiletic a fost iniţiat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, fiecare cadru didactic participând efectiv cu omilii la fiecare duminică de peste an. La propunerea pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, coordonatorul lucrării, fiecare omilie a fost distribuită sub formă de fascicul în toate parohiile din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Astfel, cu ajutorul protopopiatelor, fiecare preot oltean a avut astfel posibilitatea consultării unui material documentat pentru omilia duminicală. Acelaşi text a ajuns concomitent şi la credincioşi, fiind afişat în regim gratuit la fiecare pangar al bisericilor din Mitropolia Olteniei. Cuvântările au fost în acest fel bine primite de întreaga comunitate parohială, trecând propriu-zis proba practică a calităţii. Volumul intitulat „Omilii exegetice la duminicile de peste an” reprezintă concretizarea de facto a proiectului catehetic desfăşurat în perioada 2018-2019 sub egida Arhiepiscopiei Craiovei, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova.