La Biserica „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din incinta Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului,
Licitație la Biserica „Sfânta Ecaterina” din Botoșani
La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă, pentru o suprafață de aproximativ 950 mp. Detalii pot fi obținute de la preotul paroh Liviu Ilie Florariu, telefon: 0745.614.411.