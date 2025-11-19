Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la biserica Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus

Data: 19 Noiembrie 2025

La Biserica „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din incinta Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, județul Maramureș, va avea loc vineri, 12 decembrie 2025, începând cu ora 14:00, licitația pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica al secco, având o suprafață de aproximativ 400 mp. Informații suplimentare se pot obține de la preotul de caritate al spitalului, Vasile Ionel Bocicorec, telefon: 0751.391.958.

 

