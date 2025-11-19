La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
Licitație la biserica Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus
La Biserica „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din incinta Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, județul Maramureș, va avea loc vineri, 12 decembrie 2025, începând cu ora 14:00, licitația pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica al secco, având o suprafață de aproximativ 400 mp. Informații suplimentare se pot obține de la preotul de caritate al spitalului, Vasile Ionel Bocicorec, telefon: 0751.391.958.