Parohia Pechea IV, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galați, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.
Licitație la Parohia „Buna Vestire” din Brăila
Parohia mixtă româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila, Protoieria Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură în mozaic de la demisolul Bisericii „Buna Vestire” din Brăila. Licitația va avea loc în data de 11.12.2025 ora 10:00 la sediul parohiei din Calea Călărașilor nr. 3, orașul Brăila. Conform proiectului de deviz, suprafața aproximativă a zonelor ce urmează a fi pictate este de 21,5 mp. Biserica este monument istoric și este încadrată la categoria I. Date de contact: pr. Doru Sima, telefon: 0723.637.331, email: simadoru74@gmail.com.