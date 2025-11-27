Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia „Buna Vestire” din Brăila

Data: 27 Noiembrie 2025

Parohia mixtă româno-elenă „Buna Vestire” din Brăila, Protoieria Brăila, Arhiepiscopia Dunării de Jos, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură în mozaic de la demisolul Bisericii „Buna Vestire” din Brăila. Licitația va avea loc în data de 11.12.2025 ora 10:00 la sediul parohiei din Calea Călărașilor nr. 3, orașul Brăila. Conform proiectului de deviz, suprafața aproximativă a zonelor ce urmează a fi pictate este de 21,5 mp. Biserica este monument istoric și este încadrată la categoria I. Date de contact: pr. Doru Sima, ­telefon: 0723.637.331, email: simadoru74@gmail.com.

 

