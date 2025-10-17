Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: referent (responsabil administrare imobile - fracțiune de normă ½), la Sectorul economic-financiar,
Licitație la Parohia Cornești, județul Timiș
Parohia ortodoxă română Cornești, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale (frescă), pentru pictori categoria a III-a.
Pictorii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu 31.10.2025, ofertele de execuție însoțite de CV şi portofoliul de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 2.11.2025, ora 18:00. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia ortodoxa română Cornești, loc. Cornești, nr. 155, județul Timiș. Persoană de contact: preot paroh Ștefan Șișu, tel.: 0724.182.482.