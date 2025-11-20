La Biserica „Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian” din incinta Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus, Protopopiatul Ortodox Român Vișeu, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului,
Licitație la Parohia Mustăţeşti, județul Argeș
Parohia Mustăţeşti (categoria a III-a), com. Valea Iaşului, judeţul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitaţie pentru atribuirea execuţiei lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la Biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Mina”, având o suprafaţă de aproximativ 400 mp. Pictorii autorizaţi pot transmite ofertele de execuţie, însoţite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiaortodoxamustatesti@yahoo.com, sau pe adresa poştală: sat Mustăţești, com. Valea Iaşului, jud. Argeş, cod poştal 117801. Detalii se pot obţine de la pr. paroh Constantin Gorunsecu, tel.: 0723.723.794.