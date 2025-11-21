Licitație la Parohia Mustățești, județul Argeș

Data: 21 Noiembrie 2025

Parohia Mustățești (categoria a III-a), com. Valea Iașului, județul Argeș, organizează în data de 21 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Mina” și „Nașterea Maicii Domnului”, având o suprafață de aproximativ 400 mp.

Pictorii autorizați pot transmite ofertele de execuție, însoțite de CV și portofoliul cu lucrări, pe adresa de e-mail: parohiaortodoxa_mustatesti@yahoo.com, sau la adresa poștală sat Mustățești, com. Valea Iașului, județul Argeș, cod poştal 117801.

Detalii se pot obține de la pr. paroh Constantin Gorunescu, tel.: 0723.723.794.