Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin
În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin, Germania, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Date de contact: paroh arhim. Clement Lodroman, telefon: +49 030/89624185; e-mail: pr.clement.lodroman @gmail.com.