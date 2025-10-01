Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Berlin

Licitație la Parohia ortodoxă română „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin

Data: 01 Octombrie 2025

În data de 15.10.2025, la ora 11:00, se organizează licitația proiectului de pictare din nou, în tehnica secco (liant - silicat de potasiu), a bisericii Parohiei ortodoxe române „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Berlin, Germania, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Date de contact: paroh arhim. Clement Lodroman, telefon: +49 030/89624185; e-mail: pr.clement.lodroman @gmail.com. 

 

