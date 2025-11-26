Arhiepiscopia Bucureștilor organizează în data de 10 decembrie 2025 licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de conservare-restaurare componente artistice: iconostas și mobilier eclezial aparținând
Licitaţie la Parohia Pechea IV, judeţul Galaţi
Parohia Pechea IV, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galați, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”. Suprafaţa de pictat este de aproximativ 700 mp, iar parohia este de categoria I rural. Licitaţia va avea loc în data de 21 decembrie 2025, ora 11:00, la sediul parohiei din localitatea Pechea, strada Suhurlui nr. 81A, județul Galați. Informații suplimentare se pot obține de la pr. George Aurelian Costea, tel.: 0725.478.637, e-mail: costeageorge64@yahoo.com.