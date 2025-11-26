Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitaţie la Parohia Pechea IV, judeţul Galaţi

Data: 26 Noiembrie 2025

Parohia Pechea IV, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galați, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”. Suprafaţa de pictat este de aproximativ 700 mp, iar parohia este de categoria I rural. Licitaţia va avea loc în data de 21 decembrie 2025, ora 11:00, la sediul parohiei din localitatea Pechea, strada Suhurlui nr. 81A, jude­țul Galați. Informații supli­mentare se pot obține de la pr. George Aurelian Costea, tel.: 0725.478.637, e-mail: costeageorge64@yahoo.com.

 

