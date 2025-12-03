Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia Pipera, județul Ilfov

Data: 03 Decembrie 2025

Parohia Pipera, categoria I, Protopopiatul Ilfov Nord, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație publică în vederea atribuirii lucrărilor de pictură murală din nou, în tehnica a secco, la paraclisul bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pentru o suprafață de aproximativ 280 mp. Licitația va avea loc în ziua de duminică, 14 decembrie 2025, ora 12:00, la sediul parohiei din Bulevardul Pipera nr. 34 A, orașul Voluntari, ju­de­țul Ilfov. Pictorii bisericești interesați pot prezenta oferte de execuție, însoțite de portofoliul de lucrări, până la data de 13 decembrie 2025, la sediul parohiei sau pe email. Infor­ma­ții suplimentare privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Ionuț Doroșencu, telefon 0740.155.037, e-mail: ionutdorosencu@yahoo.com

