Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de
Licitație la Parohia Pipera, județul Ilfov
Parohia Pipera, categoria I, Protopopiatul Ilfov Nord, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație publică în vederea atribuirii lucrărilor de pictură murală din nou, în tehnica a secco, la paraclisul bisericii parohiale cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pentru o suprafață de aproximativ 280 mp. Licitația va avea loc în ziua de duminică, 14 decembrie 2025, ora 12:00, la sediul parohiei din Bulevardul Pipera nr. 34 A, orașul Voluntari, județul Ilfov. Pictorii bisericești interesați pot prezenta oferte de execuție, însoțite de portofoliul de lucrări, până la data de 13 decembrie 2025, la sediul parohiei sau pe email. Informații suplimentare privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Ionuț Doroșencu, telefon 0740.155.037, e-mail: ionutdorosencu@yahoo.com