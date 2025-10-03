Licitație la Parohia Recaș 2, județul Timiș

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 03 Octombrie 2025

Parohia ortodoxă română Recaș 2, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale (a fresca), pentru pictori categoria a II-a. Pictorii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu în data de 21.10.2025, ofertele de execuție însoțite de CV şi portofoliu de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 22.10.2025, ora 18:00. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia ortodoxă română Recaș 2, loc. Recaș, Calea Bazoșu Vechi nr. 9, jud. Timiș. Persoană de contact: pr. paroh Aurelian Milă, tel.: 0724.774.620.

