Patriarhia Română - Administrația Patriarhală, cu sediul în Bucureşti, bdul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, CUI 4430779, anunță conform articolului 7, alin. 23^3) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind
Licitație la Parohia Recaș 2, județul Timiș
Parohia ortodoxă română Recaș 2, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale (a fresca), pentru pictori categoria a II-a. Pictorii interesați vor prezenta parohiei, până cel târziu în data de 21.10.2025, ofertele de execuție însoțite de CV şi portofoliu de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 22.10.2025, ora 18:00. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia ortodoxă română Recaș 2, loc. Recaș, Calea Bazoșu Vechi nr. 9, jud. Timiș. Persoană de contact: pr. paroh Aurelian Milă, tel.: 0724.774.620.