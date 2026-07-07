Arhiepiscopia Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante: diacon la Parohia Măicăneasa, Protoieria Sector 1 Capitală; preot paroh la Parohia Precupeții Noi, Protoieria Sector 1
Licitaţie la Parohia Rotăreşti, judeţul Argeş
Parohia Rotăreşti din comuna Bascov, județul Argeș, Protoieria Pitești, Eparhia Argeșului și Muscelului, organizează în data de 21 iulie 2026, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei, la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, având o suprafață estimativă de 1.200 mp, categoria a II-a. Persoană de contact: preot Tiberiu Enescu, tel.: 0762.641.935.