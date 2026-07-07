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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Parohia Rotăreşti, judeţul Argeş

Licitaţie la Parohia Rotăreşti, judeţul Argeş

Data: 08 Iulie 2026

Parohia Rotăreşti din comuna Bascov, județul Argeș, Protoieria Pitești, Eparhia Argeșului și Muscelului, organizează în data de 21 iulie 2026, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare pictură murală în culori de ulei, la biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, având o suprafață estimativă de 1.200 mp, categoria a II-a. Persoană de contact: preot Tiberiu Enescu, tel.: 0762.641.935. 

 

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    Licitaţie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Spania

    Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Protoieria Madrid Est, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul în: Calle Cuesta de Teatinos nr. 12, Alcalá de Henares, Spania, organizează licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafaţă aproximativă de 1.062 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheor­ghe”, în data de 19 iulie 2026, ora 18:00, în biserica parohială. Contact: preot paroh Adrian Valerian Pintea, tel.: 0034 666949885, e-mail: valerianpintea@yahoo.es.

    02 Iul, 2026
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