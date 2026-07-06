Arhiepiscopia Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante: diacon la Parohia Măicăneasa, Protoieria Sector 1 Capitală; preot paroh la Parohia Precupeții Noi, Protoieria Sector 1
Licitaţie la Parohia Rovine din municipiul Craiova
Parohia Rovine, cu sediul în strada Lyon nr. 16, municipiul Craiova, judeţul Dolj, Protoieria Craiova Nord, organizează în data de 2.08.2026 licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, şi pictură catapeteasmă de la biserica parohială din municipiul Craiova, strada Lyon nr. 16, cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”, în suprafaţă de aproximativ 283 mp, categoria a 2-a. Pictorii interesaţi vor prezenta parohiei ofertele de execuţie însoţite de CV-ul şi portofoliul de lucrări până la data de 31.07.2026, pe adresa: Parohia Rovine, strada Lyon nr. 16, municipiul Craiova, judeţul Dolj. Informaţii suplimentare la pr. Radu Marius Bîrlădeanu, tel.:0731.866.991, e-mail: preot_marius@yahoo.com.