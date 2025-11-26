Licitație la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, județul Ialomița

Data: 26 Noiembrie 2025

Parohia ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, Protopopiatul Fetești, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează în ziua de 10 decembrie 2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de restaurare pictură murală în tehnica fresco, la biserica parohială (de categoria a III-a).

Lucrările fac parte din proiectul de deviz și caiet de sarcini de la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Maltezi, comuna Stelnica, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, aprobat de Comisia de pictură bisericească prin Hotărârea nr. 10434 din data de 18 octombrie 2024. Biserica este de categoria a III-a, iar suprafața estimată de pictură este de 631 mp.

Data până la care se pot solicita clarificări este 9 decembrie 2025, iar data-limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2025. Adresa parohiei: Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, strada Teilor nr. 1, sat Maltezi, comuna Stelnica, jud. Ialomița, sau la adresa de e-mail: mitrustitisimion@yahoo.com, fetestiprotoieria@yahoo.com.

Persoanele de contact: preot paroh Simion Mitruș Titi, tel. 0721.374.321, preot Dumitru Marius, tel. 0785.555.112.