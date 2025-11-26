Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Licitație la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, județul Ialomița

Data: 26 Noiembrie 2025

Parohia ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, Protopopiatul Fetești, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, organizează în ziua de 10 decembrie 2025 licitație în vederea adjudecării lucrărilor de restaurare pictură murală în tehnica fresco, la biserica parohială (de categoria a III-a).

Lucrările fac parte din proiectul de deviz și caiet de sarcini de la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Maltezi, comuna Stelnica, județul Ialomița, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, aprobat de Comisia de pictură bisericească prin Hotărârea nr. 10434 din data de 18 octombrie 2024. Biserica este de categoria a III-a, iar suprafața estimată de pictură este de 631 mp. 

Data până la care se pot solicita clarificări este 9 decembrie 2025, iar data-limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2025. Adresa parohiei: Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Maltezi, strada Teilor nr. 1, sat Maltezi, comuna Stelnica, jud. Ialomița, sau la adresa de e-mail: mitrustitisimion@yahoo.com, fetestiprotoieria@yahoo.com.

Persoanele de contact: preot paroh Simion Mitruș Titi, tel. 0721.374.321, preot Dumitru Marius, tel. 0785.555.112.

