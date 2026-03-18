x
×

Licitație la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”-Buda, Prahova

Data: 18 Martie 2026

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, categoria a III-a, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Buda, Protopopiatul Ploiești Sud, județul Prahova, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, tehnica frescă, pentru o suprafață de aproximativ 428 mp, în ziua de 5 aprilie 2026, ora 13:00. Pictorii autorizați CPB vor trimite ofertele de execuție însoțite de CV și portofoliul de lucrări până la data de 4 aprilie 2026. Ofertele vor fi analizate în ședința de Consiliu parohial din 5 aprilie 2026, la sediul parohiei. Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Buda, str. Principală nr. 39, comuna Ariceștii Rahtivani, sat Buda, județul Prahova. Contact: preot paroh Ion-Victor Cristea, telefon: 0734.079.337; e-mail: cristeaionut1974@yahoo.com. 

 

