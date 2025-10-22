Parohia Smulți 1 din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul
Lucrări de pictură la Parohia Corni, județul Galați
Parohia Corni din Protopopiatul Târgu Bujor, județul Galați, grad II rural, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli”, pentru o suprafață de aproximativ 450 mp. Licitația va avea loc în data de 9.11.2025, ora 14:00, la sediul parohiei din comuna Smulți, județul Galați. Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. paroh George Daniel Doroșin, telefon: 0784.552.529.