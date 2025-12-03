Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de
Lucrări de pictură la Parohia Iaz, județul Suceava
Parohia Iaz din satul Iaz, comuna Dornești, Protopopiatul Rădăuți, județul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, organizează în data de 17.12.2025 licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica al secco, și icoane catapeteasmă la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”. Caietul de sarcini se află la sediul parohiei. Detalii la preot paroh Emanuel Rădășan, telefon: 0745.630.647.