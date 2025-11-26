Parohia Pechea IV, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galați, organizează licitaţie pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica parohială „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”.
Lucrări de pictură la Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, județul Maramureș
Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației, Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură (tehnica frescă) a bisericii parohiale „Sfântul Proroc Ilie”, pentru pictori de categoria I, pentru o suprafață estimată de 2.573 mp.
Pictorii interesați vor prezenta parohiei până cel târziu 17.12.2025 oferta de execuție, însoțită de CV și portofoliul de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 17.12.2025, de la ora 18:00.
Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, loc. Ruscova, str. Principală nr. 907, jud. Maramureș, sau la adresa de email: ioaniurcea@yahoo.com. Persoană de contact: preot paroh Ioan Iurcea, tel. 0740.996.806.