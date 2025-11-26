Lucrări de pictură la Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, județul Maramureș

Data: 26 Noiembrie 2025

Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, Protopopiatul Ortodox Ucrainean Sighetu Marmației, Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură (tehnica frescă) a bisericii parohiale „Sfântul Proroc Ilie”, pentru pictori de categoria I, pentru o suprafață estimată de 2.573 mp.

Pictorii interesați vor prezenta parohiei până cel târziu 17.12.2025 oferta de execuție, însoțită de CV și portofoliul de lucrări, acestea urmând a fi analizate în ședința Consiliului parohial din data de 17.12.2025, de la ora 18:00.

Ofertele se vor trimite la adresa: Parohia Ortodoxă Ucraineană Ruscova, loc. Ruscova, str. Principală nr. 907, jud. Maramureș, sau la adresa de email: ioaniurcea@yahoo.com. Persoană de contact: preot paroh Ioan Iurcea, tel. 0740.996.806.