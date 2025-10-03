Obținere autorizație de construire centru de recuperare balneară în Techirghiol

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 03 Octombrie 2025

Patriarhia Română - Administrația Patriarhală, cu sediul în Bucureşti, bdul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, CUI 4430779, anunță conform articolului 7, alin. 23^3) din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată și completată, obținerea autorizației de construire nr. 058 din 29.07.2025 emisă de U.A.T. Orașul Techirghiol, cu titlul „Construire Centru de recuperare balneară, str. Ovidiu nr. 5, lot 1/2, oraș Techirghiol, județul Constanța, modificare proiect pe perioada de valabilitate a A.C. nr. 003/25.01.2025”. 

 

