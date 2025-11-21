Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor 

Data: 21 Noiembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță două posturi clericale vacante: preot de caritate la Spitalul Clinic Filantropia, Protoieria Sector 1 Capitală; și preot de caritate la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare 20 noiembrie - 10 decembrie 2025.

Posturile pot fi ocupate în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical Definitiv și au promovat examenul de caritate.