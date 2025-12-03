Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 03 Decembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de candidare 1-10 decembrie 2025.

Postul poate fi ocupat, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical Definitiv și au promovat examenul de caritate.

Totodată, sunt vacante și posturile clericale:

  • preot coslujitor la Parohia „Sfântul Nicolae”-Tabacu, Protoieria Sector I Capitală;
  • preot coslujitor la Parohia Parcul Călărași, Protoieria Sector II Capitală;
  • preot paroh la Parohia Dudești Cioplea II, Protoieria Sector III Capitală;
  • preot coslujitor la Parohia Bărbătescu Vechi, Protoieria Sector V Capitală;
  • preot coslujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Protoieria Sector V Capitală;
  • diacon (fracțiune de normă ½) la Parohia Vintilă Vodă, Protoieria Ilfov Sud;
  • preot coslujitor la Parohia Leordeni, Protoieria Ilfov Sud;
  • preot paroh la Parohia Plopeni Sat, Protoieria Ploiești Nord;
  • preot paroh la Parohia Poienarii Rali, Protoieria Ploiești Sud,
  • preot coslujitor la Parohia „Sfinții Voievozi”-Urlați, Protoieria Urlați, județul Prahova,

cu perioada de candidare 1-31 decembrie 2025. 

Posturile pot fi ocupate , în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor. 

 

