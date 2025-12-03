Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 03 Decembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță un post clerical vacant: preot de caritate la Fundația „Sfânta Mare Muceniță Tecla”, Protoieria Sector II Capitală, cu perioada de candidare 1-10 decembrie 2025.

Postul poate fi ocupat, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical Definitiv și au promovat examenul de caritate.

Totodată, sunt vacante și posturile clericale:

preot coslujitor la Parohia „Sfântul Nicolae”-Tabacu, Protoieria Sector I Capitală;

preot coslujitor la Parohia Parcul Călărași, Protoieria Sector II Capitală;

preot paroh la Parohia Dudești Cioplea II, Protoieria Sector III Capitală;

preot coslujitor la Parohia Bărbătescu Vechi, Protoieria Sector V Capitală;

preot coslujitor la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Protoieria Sector V Capitală;

diacon (fracțiune de normă ½) la Parohia Vintilă Vodă, Protoieria Ilfov Sud;

preot coslujitor la Parohia Leordeni, Protoieria Ilfov Sud;

preot paroh la Parohia Plopeni Sat, Protoieria Ploiești Nord;

preot paroh la Parohia Poienarii Rali, Protoieria Ploiești Sud,

preot coslujitor la Parohia „Sfinții Voievozi”-Urlați, Protoieria Urlați, județul Prahova,

cu perioada de candidare 1-31 decembrie 2025.

Posturile pot fi ocupate , în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.