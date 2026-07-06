Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Arhiepiscopia Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante:
- diacon la Parohia Măicăneasa, Protoieria Sector 1 Capitală;
- preot paroh la Parohia Precupeții Noi, Protoieria Sector 1 Capitală;
- preot paroh la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Titan, Protoieria Sector 3 Capitală;
- preot paroh la Parohia Apărătorii Patriei III, Protoieria Sector 4 Capitală;
- preot de caritate la Căminul pentru persoane vârstnice Asertivo, Protoieria Ilfov Nord;
- preot de caritate la Afinity - Otopeni, Protoieria Ilfov Nord, judeţul Ilfov.
Perioada de candidare se încheie la 31 iulie 2026. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.