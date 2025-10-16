Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 16 Octombrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: referent (responsabil administrare imobile - fracțiune de normă ½), la Sectorul economic-financiar, cu perioada de candidare 15-31 octombrie; lucrător gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune); croitor, Serviciul colportaj; broder, Serviciul colportaj; muncitor necalificat, la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români”; îngrijitor, la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul” - Centrul eparhial; cântăreț bisericesc la Parohia Teiul Doamnei-Ghika, Protoieria Sector 2 Capitală; cântăreț bisericesc la Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 15 octombrie -15 noiembrie; și cântăreț bisericesc la Parohia Cotroceni, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare 10-24 octombrie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.