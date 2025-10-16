Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 16 Octombrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: referent (responsabil administrare imobile - fracțiune de normă ½), la Sectorul economic-financiar, cu perioada de candidare 15-31 octombrie; lucrător gestionar (operator de vânzări online), Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune); croitor, Serviciul colportaj; broder, Serviciul colportaj; muncitor necalificat, la Fabrica de lumânări „Făclia Sfinților Români”; îngrijitor, la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul” - Centrul eparhial; cântăreț bisericesc la Parohia Teiul Doamnei-Ghika, Protoieria Sector 2 Capitală; cântăreț bisericesc la Parohia Popa Soare, Protoieria Sector 2 Capitală, cu perioada de candidare 15 octombrie -15 noiembrie; și cântăreț bisericesc la Parohia Cotroceni, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare 10-24 octombrie. 

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri