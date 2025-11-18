La Biserica „Sfânta Ecaterina” din Protopopiatul Botoșani, județul Botoșani, va avea loc, în 3.12.2025, începând cu ora 12:00, o licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură, în tehnica frescă,
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: secretar, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 15-30 noiembrie; îngrijitor, Parohia „Sfântul Visarion”, Protoieria Sector I Capitală; cântăreț bisericesc, Parohia Oborul Nou, Protoieria Sector II Capitală; îngrijitor, Parohia Progresul I, Protoieria Sector IV Capitală, cu perioada de candidare 7-21 noiembrie; îngrijitor, Parohia „Sfântul Ioan”-Moși, Protoieria Sector II Capitală; paznic, Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Militari, Protoieria Sector VI Capitală; și cântăreț bisericesc, Parohia Militari III, Protoieria Sector VI Capitală, cu perioada de candidare 10-30 noiembrie. Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.