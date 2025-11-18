Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 18 Noiembrie 2025

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: secretar, Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, cu perioada de candidare 15-30 noiembrie; îngrijitor, Parohia „Sfântul Visarion”, Protoieria Sector I Capitală; cântăreț bisericesc, Parohia Oborul Nou, Protoieria Sector II Capitală; îngrijitor, Parohia Progresul I, Protoieria Sector IV Capitală, cu perioada de candidare 7-21 noiembrie; îngrijitor, Parohia „Sfântul Ioan”-Moși, Protoieria Sector II Capitală; paznic, Parohia „Pogorârea Sfântului Duh”-Militari, Protoieria Sector VI Capitală; și cântăreț bisericesc, Parohia Militari III, Protoieria Sector VI Capitală, cu perioada de candidare 10-30 noiembrie. Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București. 

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri