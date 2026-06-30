La Casa Academiei din București va avea loc azi, 1 iulie, de la ora 12:00, conferința intitulată „Imaginea de export a României, reflectată în operele de artă expuse la New York World’s Fair (1939-1940). Analize, identificări, descoperiri”, susținută de Eduard Andrei, cercetător în cadrul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române.
Ateliere pentru copii la Muzeul Hărţilor
Muzeul Naţional al Hărților și Cărţii Vechi, împreună cu Asociaţia Artelier D, invită copiii cu vârste între 6 şi 12 ani la noile ateliere ale Clubului de vară - Exploratori și inventatori, care vor avea loc în zilele de 3-4 iulie şi 10-11 iulie. Cei mici vor participa la călătorii de cunoaștere în patru destinații: vulcanii Anzilor, jungla din Tanzania, gheața Groenlandei și culorile aprinse ale insulei Tahiti. Fiecare atelier va deveni o aventură inspirată de o personalitate vizionară care a schimbat felul în care oamenii înțeleg natura, se precizează pe site-ul muzeulhartilor.ro.
Copiii vor afla despre cele cinci elemente ale planetei (focul, pământul, apa, aerul și lumina) şi despre patru personalități care au redesenat harta lumii prin curaj și imaginație: geograful și naturalistul Alexander Humboldt, biologul Jane Goodall, antropologul și cartograful Peter Freuchen, pictorul Paul Gauguin.
Atelierele propun explorare și aventură, ca teme de dialog și exerciții; activități creative; experimente; construcții handmade; povești și jurnale de expediție, ca lectură și activitate practică; activități senzoriale și artistice. Participarea se face pe bază de rezervare cu cel puțin două zile înainte de data programului, prin mesaj la adresa artelierd@yahoo.com. Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul muzeulhartilor.ro.