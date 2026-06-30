Ateliere pentru copii la Muzeul Hărţilor

Muzeul Naţional al Hărților și Cărţii Vechi, împreună cu Asociaţia Artelier D, invită copiii cu vârste între 6 şi 12 ani la noile ateliere ale Clubului de vară - Exploratori și inventatori, care vor avea loc în zilele de 3-4 iulie şi 10-11 iulie. Cei mici vor participa la călătorii de cunoaștere în patru destinații: vulcanii Anzilor, jungla din Tanzania, gheața Groenlandei și culorile aprinse ale insulei Tahiti. Fiecare atelier va deveni o aventură inspirată de o personalitate vizionară care a schimbat felul în care oamenii înțeleg natura, se precizează pe site-ul muzeulhartilor.ro.

Copiii vor afla despre cele cinci elemente ale planetei (focul, pământul, apa, aerul și lumina) şi despre patru personalități care au redesenat harta lumii prin curaj și imaginație: geograful și naturalistul Alexander Humboldt, biologul Jane Goodall, antropologul și cartograful Peter Freuchen, pictorul Paul Gauguin.

Atelierele propun explorare și aventură, ca teme de dialog și exerciții; activități creative; experimente; construcții handmade; povești și jurnale de expediție, ca lectură și activitate practică; activități senzoriale și artistice. Participarea se face pe bază de rezervare cu cel puțin două zile înainte de data programului, prin mesaj la adresa artelierd@yahoo.com. Mai multe informaţii se găsesc pe site-ul muzeulhartilor.ro.