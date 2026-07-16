Cu prilejul Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene (20 iulie), la ParkLake Shopping Center din Bucureşti a fost deschisă expoziţia de fotografie „Privind spre cer - Aviaţia românească la 116 ani de la prima decolare”, ediţia a 2-a, care poate fi vizitată gratuit până pe 26 iulie, potrivit Agerpres.

„În 2026, marcăm 120 de ani de la primul zbor autopropulsat la nivel mondial realizat de Traian Vuia, 116 ani de la prima decolare a lui Aurel Vlaicu, 140 de ani de la naşterea lui Henri Coandă, vizionarul care avea să dea numele efectului Coandă, precum şi 100 de ani de aviaţie comercială în România. Toate aceste momente spun povestea unei ţări care a privit spre cer şi a avut curajul să schimbe istoria zborului, la nivel mondial”, arată organizatorii - Asociaţia Iubim Aviaţia, Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti, Aviaţia Magazin şi Raw Aviation Crew, conform aceleiaşi surse.

Expoziția - care este un preambul al ediţiei 2026 a Bucharest International Air Show, din 28-29 august 2026, cel mai mare eveniment de aviaţie din România - aduce poveştile zborului în mijlocul comunităţii şi oferă oamenilor ocazia „să descopere mai mult decât nişte aeronave: să descopere pasiunea, performanţa şi oamenii din spatele fiecărei decolări”, după cum au afirmat reprezentanţii Asociaţiei Iubim Aviaţia.