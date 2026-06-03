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Expoziţie de pictură M. Coțovanu la Piatra-Neamţ

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 04 Iunie 2026

La Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra-Neamț este deschisă expoziția personală de pictură „Prezență”, semnată de artistul plastic ieșean Mihai Coțovanu, al cărei vernisaj va avea loc în 5 iunie. Despre expo­ziție și activitatea artistului vor vorbi Ștefan Potop, preșe­dintele Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Neamț, și autorul lucrărilor expuse.

„Arta picturii înseamnă a fi prezent în materia plastică de pe pânză prin energiile creatoare care exprimă impresia și expresia în peisaje rurale și citadine, flori, naturi statice și portrete. Este o expoziție pe care o dedic străbunicilor și părinților mei, prin prezența portretelor intitulate «Aurica», «Gheorghe» și «Bunica Maria», așezate în durată pe pânză. Este o expo­ziție a evocării, a gândurilor îndreptate spre înălțimile cerului, către cei care continuă să existe în memoria noastră. O prezență culturală și spirituală de aducere aminte”, afirmă Mihai Coțovanu.

Născut la Iași, în 21 iulie 1967, parcursul artistic al lui Mihai Coțovanu este marcat de numeroase expoziții personale și de grup, organizate la Iași și în alte oraşe ale ţării, lucrările sale bucurându-se de aprecierea publicului și a criticilor de artă. Expoziția poate fi vizitată până la 13 iunie 2026. 

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