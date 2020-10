Festivalul Astra Film

Data: 13 Oct, 2020

Ediția din acest an a festivalului ASTRA FILM se va desfășura între 16 și 25 octombrie prin intermediul platformei festivalului (www.astrafilm.ro), care va găzdui o parte din filmele aflate în programul oficial. Totul va fi disponibil on-line, pentru ca publicul care venea an de an din toate colțurile țării să poată avea acces. Unele producții vor putea fi urmărite și după încheierea perioadei oficiale a festivalului. Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe pagina de internet www.astrafilm.ro.

(Alexandra Drugan)